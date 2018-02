Inter entra em férias de olho em torneio de Dubai

O Internacional já está em férias, mas o período de descanso será menor do que o normal. Os jogadores voltam a treinar no dia 26 de dezembro, porque o clube gaúcho irá disputar um torneio internacional a partir de 5 de janeiro, em Dubai, nos Emirados Árabes. As férias do Inter começaram ainda no domingo, logo depois da derrota para o Goiás, por 2 a 1, em Goiânia, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time gaúcho terminou a competição em 11º lugar, com 54 pontos, e garantiu vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana. Depois de quatro dias de treinos no final do ano, o Inter terá três dias de folga e viaja em 3 de janeiro para Dubai. Lá, irá enfrentar três grandes equipes européias, em busca de mais um título internacional: Ajax, Inter de Milão e Stuttgart. Mas, enquanto os jogadores e o técnico Abel Braga curtem as férias, os dirigentes do Inter prometem trabalhar bastante nos próximos dias. Afinal, é hora de definir a contratação de reforços, além das renovações e dispensas dos atletas do atual elenco.