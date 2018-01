Inter entra na briga por Luís Fabiano A Inter de Milão prepara uma blitz no São Paulo para levar Luís Fabiano. Executivos do clube italiano estão prontos para desembarcar no Morumbi até o final do mês. Massimo Moratti, presidente da Inter, não admite perder o artilheiro para o rival Milan. Deslumbrados com Kaká, dirigentes do Milan também cobiçam Luís Fabiano. Por isso Moratti acionou seu assessores para largarem na frente na corrida pelo craque do São Paulo. Leia mais no Jornal da Tarde