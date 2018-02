Inter entra para vencer com Adriano A Inter de Milão espera acabar com a fama de rainha do empate do atual Campeonato Italiano no jogo deste domingo no Estádio San Siro contra o Brescia. É mais uma boa oportunidade para o atacante brasileiro Adriano, o líder da artilharia, mostrar sua competência e acabar com a seqüência de empates (já são 12 acumulados nesta temporada na Série A). Mas todo cuidado é pouco. Na rodada anterior, o técnico Roberto Mancini também pensava que seria fácil passar pelo Siena mas a Inter acabou amargando um empate por 2 a 2. Para acabar com a sina, Adriano terá a companhia de Vieri no ataque. Um dos problemas, da Inter, porém, não está na frente e sim na defesa, uma das mais vazadas do campeonato, com 24 gols. Outro jogo interessante na 16ª rodada está marcado para Údine, entre a terceira colocada, a Udinese, e a Lazio, em crise que parece não ter mais fim. O time da casa tem como importante reforço a volta do meia peruano Pizarro, recuperado de contusão. Depois de marcar dois gols no empate por 3 a 3 com o Lecce na última rodada, Paolo Di Canio deverá agora começar jogando na Lazio desde o início. Mas se o resultado desta vez não for uma vitória, dificilmente o técnico Domenico Caso continuará se segurando no cargo. O outro time da capital, a Roma, tem a oportunidade de provar sua recuperação à torcida no jogo contra o Parma, no Estádio Olímpico. Para isso a equipe romana contará com a presença de seus três principais jogadores, o capitão Totti, Cassano e o artilheiro Montella. Já o Parma, que ganhou moral com a classificação para a fase mata-mata da Copa da Uefa, tem a estréia no campeonato do novo técnico, Pietro Carmignani, que começou bem no jogo em que o Parma bateu o Besiktas por 3 a 2. O treinador, que já teve outras passagens pelo clube, espera que Gilardino, Cardone e Degano mantenham a boa fase e deixem sua marca também no jogo deste domingo. Já a Fiorentina ainda junta os cacos da derrota humilhante de 6 a 0 diante do Milan. Por isso a ordem é se preocupar primeiro em não levar gols no jogo em seu próprio campo, contra o Chievo. Mas o adversário também deverá criar problemas para a Fiorentina, porque vem de vitória sobre o Palermo e tem no atacante Cossato um dos destaques a temporada. E o Lecce, que começou bem o campeonato, recebe a Sampdoria. Nos outros jogos, entre os times que só se preocupam em se manter na Primeira Divisão, o Siena joga contra o Livorno e o Palermo recebe o Cagliari.