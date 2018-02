Inter escala ´misto forçado´ em jogo decisivo no Gaúcho O Internacional usará um time misto para enfrentar o Guarany, neste domingo, no Estádio da Pedra Moura, em Bagé, em jogo decisivo para o futuro das duas equipes no Campeonato Gaúcho. E desta vez a opção do técnico Abel Braga pela escalação de diversos reservas não está na prioridade que o clube dá à Copa Libertadores da América, embora a equipe enfrente o Vélez Sarsfield quarta-feira, mas nas contusões que afastaram Clemer, Élder Granja, Alex e Fernandão, na suspensão de Edinho e nas convocações de Hidalgo para a seleção peruana e de Vargas para a colombiana. O time deve ter Renan; Ceará, Índio, Rafael Santos e Rubens Cardoso; Maycon, Ji-Paraná, Perdigão e Adriano Gabiru; Iarley e Christian. A vitória é fundamental para os dois times: o Guarany é terceiro colocado da Chave 1, com 21 pontos, e o Inter é o quarto, com 19 pontos. Pelo regulamento da competição, o primeiro colocado de cada um dos dois grupos - o Grêmio já se garantiu na outra chave - passa diretamente às semifinais. Os segundos e terceiros colocados disputam as outras duas vagas. Outros jogos deste domingo, pela Chave 1: Glória (7 pontos) x Juventude (25), Gaúcho (6) x Novo Hamburgo (17) e Veranópolis (16) x Santa Cruz (19). Pela Chave 2, o Caxias (20) recebe o Esportivo (21) no Estádio Centenário, em jogo que vale o segundo lugar do grupo.