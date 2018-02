Inter espera definir técnico até Natal De acordo com o gerente de futebol Júnior Barros, a Internacional de Limeira espera até o Natal para anunciar seu treinador. O novo técnico chegaria para substituir Júlio Espinosa, que deixou o clube no final de semana, alegando ter proposta do futebol japonês. Nesta quarta-feira de manhã, o meia Gil Baiano foi apresentado. Ele passou por exames médicos e foi apresentado à imprensa logo depois. O meia chegou prometendo muita luta. "Estou muito satisfeito em jogar na Inter. Estou na expectativa de realizar um grande trabalho. Temos que lutar bastante para fazer uma campanha digna das tradições do clube, o campeonato paulista é muito difícil", disse. O Paulistão não será novidade para o jogador. Ele disputou a competição duas vezes, em 1996, pelo Araçatuba e em 2002 pelo Marília. Do elenco da Inter, Gil Baiano já atuou com o meia Canela e com o atacante Sandro Oliveira. A Inter contratou, por enquanto, para o Paulistão: os goleiros Marcelo Cruz e Hélder, os laterais Edinho e Valdir, os zagueiros Émerson e André Turato, o volante Fábio Recife, os meias Alexandre Salles, Gil Baiano, Fabiano Negreiro, Deivid, Canela e Carl os Alberto e os atacantes Paulo Diniz, Lê e Sandro Oliveira. No seu último jogo-treino, terça-feira, a Inter apenas empatou sem gols com o Rio Claro, que vai disputar o Paulista da Série A-3.