Inter espera jogo normal na Argentina Os jogadores do Internacional, que nesta quinta-feira enfrentam o Rosário Central às 21h15, pelo jogo de ida das oitavas-de-final da Copa Sul-Americana, estão preparados para um difícil jogo na Argentina, mas não esperam uma ?batalha?, como dirigentes do clube chegaram a dizer no começo da semana. ?Não quero criar um clima de guerra, mas há algumas coisas estranhas ocorrendo?, afirmou Fernando Carvalho, presidente colorado, terça-feira. Os diretores do Rosário, no entanto, trataram de descartar a hipótese de hostilidade e garantiram segurança aos jogadores e torcedores do Inter. O que os atletas têm consciência é que o jogo não será nada fácil e que a torcida argentina terá um importante papel. ?Pressão existe em qualquer lugar. Não estamos preocupados com isso. Sabemos que as coisas são definidas dentro de campo?, disse Jorge Wagner. O técnico Muricy Ramalho já está com o time definido para este jogo. O volante Tinga foi confirmado como titular, após se recuperar de uma lesão na coxa direita. O único desfalque da equipe é o zagueiro Índio, que torceu o tornozelo na vitória sobre o Figueirense por 3 a 0, domingo. Bolívar entra em seu lugar. Com uma boa campanha no Campeonato Brasileiro ? ocupa o segundo lugar com 44 pontos, um a menos que o Fluminense ?, o atacante Rafael Sóbis dá a dica para voltar da Argentina com um bom resultado. ?Temos de jogar como no Brasileirão. Ser inteligentes e rápidos?, disse. O jogo de volta será no Beira-Rio, dia 29. ROSÁRIO - O time argentino pretende utilizar a partida para se reencontrar e apagar a péssima imagem da goleada sofrida por 4 a 0 para o San Lorenzo, no último domingo, pelo Torneio Apertura do Campeonato Argentino. A aposta é a dupla de ataque Alemanno e Villa, ambos recuperados de lesões.