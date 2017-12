Inter espera por Fernandão e Iarley O Internacional ainda não sabe se poderá contar com sua dupla de atacantes nesta quarta-feira, contra o Corinthians, no Beira-Rio. Fernandão, com uma lesão na planta do pé direito, e Iarley, com dores no ombro esquerdo, dependem da evolução do tratamento e de reavaliação médica antes da partida para saber se vão jogar. As primeiras opções do técnico Muricy Ramalho para a eventual substituição dos dois ídolos da torcida são Gustavo e Rafael Sobis. O goleiro Clemer chegou a ficar ameaçado de não jogar porque estava sentindo dores nas costas, mas superou o problema e está escalado. Muricy também poderá contar com o zagueiro Vinícius, recuperado de contusão, e com o ala-direito Elder Granja, voltando depois de cumprir suspensão contra o Brasiliense. Uma vitória sobre o Corinthians tem pelo menos três significados para o Internacional. O primeiro e mais objetivo é reaproximar o time gaúcho da disputa pelo primeiro lugar. O segundo é acabar com o trauma do Beira-Rio. O time gaúcho perdeu os três últimos jogos que disputou em casa. E o terceiro é espantar a crise. Depois de chegar a disputar a ponta, há apenas cinco rodadas, o colorado despencou para o 8.º lugar na classificação. O técnico e alguns jogadores começam a ser contestados pela torcida.