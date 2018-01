Inter espera por tropeço da Roma para confirmar título A Inter de Milão, que perdeu na quarta-feira a oportunidade de confirmar o título do Campeonato Italiano com uma derrota de 3 a 1 para a Roma, visita o Siena no domingo e torce por um tropeço da equipe da capital italiana, que pega a Atalanta, para finalmente comemorar a conquista. A realização da 22.ª rodada, adiada pela morte de um inspetor de polícia numa briga entre torcidas em fevereiro, trouxe grandes conseqüências à disputa da 33.ª, neste fim de semana. O Milan, que ocupa a quarta colocação do Nacional, pega neste sábado o Cagliari, em casa, no San Siro, para seguir na luta pela vaga para próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Em Siena, a Inter terá de mostrar, no domingo, que não ficou abalada com a primeira derrota na competição. Mesmo assim, o time segue com uma confortável vantagem de 13 pontos e só perde o título caso aconteça uma catástrofe. No mesmo horário, a Roma encara uma missão mais complicada, pois a Atalanta ainda tem chances de classificação à Copa da Uefa - mesmo que pequenas - e só perdeu duas vezes em casa. A luta pelas vagas à Liga dos Campeões, antes restrita à quarta colocação, chegou se estendeu agora à terceira posição. Após o tropeço da Lazio para o Chievo em casa, o Milan ficou a apenas quatro pontos. A Lazio tentará se recuperar diante da Fiorentina, no domingo, em seus domínios. Outros que têm chances de ficar com a quarta colocação são Palermo e Empoli. O Palermo (5.º), em queda livre, recebe o antepenúltimo colocado Parma, que tenta a permanência na Séria A. O Empoli (6.º) recebe o Torino, também muito perto da zona de rebaixamento. O jogo entre o lanterna Ascoli e o Catania, que seria realizado no domingo, em Modena, foi adiado nesta sexta-feira para o dia 2 de maio. A Liga Italiana decidiu remarcar a partida por causa da decisão da Justiça local de liberar o estádio da equipe da Sicília, que havia sido punida por causa da briga generalizada entre seus torcedores com o do Palermo.