Inter está classificado para final O Internacional venceu o Veranópolis por 2 a 0 no Estádio Antônio David Farina, nesta sexta-feira, e garantiu sua classificação antecipada para a final do Campeonato Gaúcho. O time de Muricy Ramalho dominou todo o jogo, mas perdeu muitas oportunidades de gol. Só abriu o placar aos 23 minutos do segundo tempo, numa cobrança de pênalti de Jorge Wagner. O segundo gol não demorou tanto. Cinco minutos depois, Tinga deixou Fernandão na cara do goleiro e o atacante não desperdiçou. No outro jogo da chave 5, o Juventude derrotou o Glória por 1 a 0. Na última rodada, domingo, o Internacional, que já tem 12 pontos e não pode mais ser alcançado, enfrenta o Juventude, que tem sete pontos. Glória (sete pontos) e Veranópolis (três pontos) fazem o outro jogo. Na chave 4, os líderes Grêmio e 15 de Novembro empataram por 1 a 1, no Olímpico, e dependem dos resultados de domingo para saberem quem enfrenta o Internacional na final. Os gols foram marcados por Élton, aos 5 minutos do primeiro tempo, para o Grêmio, e Luizinho Vieira, aos 35 minutos do segundo tempo, para o 15 de Novembro. O resultado frustrou os gremistas. Se conseguisse manter a vantagem até o final, o time de Hugo De León chegaria a 11 pontos e poderia empatar seu jogo contra o Caxias, no domingo, para ficar com a vaga. Agora, com nove pontos, terá de conseguir o mesmo resultado que o 15 de Novembro, também com nove pontos, conseguir contra o Brasil, porque tem um gol a mais no saldo. Mas a parada do Grêmio é mais difícil. Seu jogo é fora de casa, enquanto o 15 de Novembro recebe o desmotivado Brasil em Campo Bom. No outro jogo da noite, o Brasil derrotou o Caxias por 3 a 1. Os dois times estão com quatro pontos e não têm mais chances no campeonato.