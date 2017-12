Inter estréia iluminação nova do Beira-Rio A volta do zagueiro Wilson será a novidade no time do Inter para enfrentar o Flamengo, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, pela Copa Sul-Americana. Ele entra no lugar de Sangaletti, que deverá ficar parado por 30 dias devido a uma lesão muscular. Mas, apesar do retorno de um titular, o técnico Muricy Ramalho ainda não sabe se poderá contar com Clemer e Flávio, também contundidos. Se forem vetados pelos médicos, Luiz Muller e Geninho serão os seus respectivos substitutos. Mesmo com esses problemas, Muricy acredita num bom resultado. "Só vencendo teremos chances de continuar na competição, após o empate de 1 a 1 com Santos lá na Vila Belmiro", lembrou o treinador. O torcedor que for ao jogo também terá a chance de conferir a nova iluminação do Beira-Rio, uma das mais modernas do País.