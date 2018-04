Inter estreia na Sul-Americana com uniforme dourado O Internacional estará de roupa nova nesta quarta-feira, em sua estreia pela Copa Sul-Americana. Diante do Universidad de Chile, no Beira-Rio, o time gaúcho usará o terceiro uniforme pela primeira vez em jogos oficiais. O diferencial da vestimenta é a cor dourada, bem diferente do tradicional vermelho usado pela equipe de Porto Alegre.