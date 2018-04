Inter estréia o argentino Herbella A estréia do zagueiro argentino Herbella será a novidade do Internacional na partida deste sábado, contra o Goiás, no estádio Serra Dourada. Com os três titulares da zaga, Sangaletti, Wilson e Vinícius, estão contundidos, o lateral Bolívar e o volante Edinho serão deslocados para a posição. Com 36 pontos, o Inter está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mas o técnico Muricy Ramalho, que fará sua segunda partida no comando do time, acredita numa reação. Ele, inclusive, já definiu a entrada do meia Elder Granja na vaga de Bolívar, que vai ser improvisado na zaga.