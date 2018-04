Inter estreia titulares, e Grêmio joga com time misto

Os três primeiros jogos do Inter no Campeonato Gaúcho foram disputados pelo time B, que saiu de cena invicto, com sete pontos no Grupo 2, a mesma pontuação dos líderes São Luiz e São José.

Já o Grêmio, que vem jogando normalmente com o time titular no Campeonato Gaúcho, utilizará uma formação mista para enfrentar o Santa Cruz, nesta quarta-feira, às 21h50, no Estádio dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul.

Os problemas do técnico Silas são vários: o meia Hugo pediu dispensa para tratar de assuntos particulares, Souza não está em boas condições físicas, Adílson será poupado por ter dois cartões amarelos, Leandro sente dores no pé direito e Mário Fernandes também deve ficar de fora. Mesmo assim, o Grêmio espera manter a liderança do Grupo 1 - está com sete pontos.

A rodada terá mais quatro jogos nesta quarta-feira: Caxias x Esportivo (17h), São Luiz x Novo Hamburgo (20h), Ulbra x Inter de Santa Maria (20h30) e Veranópolis x Avenida (20h30).