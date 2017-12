Inter evita dar armas para o rival Os jogadores do Internacional foram orientados a evitar contatos com a imprensa e com torcedores que forem ao hotel onde o time ficará hospedado, em São Paulo, para o jogo de domingo contra o Corinthians, no Estádio do Pacaembu. A ordem é se concentrar totalmente na partida que está sendo considerada a final do Campeonato Brasileiro. Na única entrevista prevista na programação do Inter já em São Paulo, às 11h45 de domingo, dois jogadores designados pela assessoria de imprensa do clube serão encarregados de atender aos repórteres. A preocupação é evitar que o técnico Antônio Lopes, do Corinthians, use alguma frase do adversário para motivar seu time. Por outro lado, o Inter usa desse expediente para motivar seus jogadores. Os diretores do clube já passaram ao elenco a negociação que o Corinthians estaria fazendo para contratar a cantora Ivete Sangalo para a festa do título brasileiro, dando a entender que o time gaúcho deve dar, dentro de campo, uma resposta ao suposto menosprezo. A delegação do Inter viaja neste sábado para São Paulo. Faltando 3 rodadas para o final do campeonato, o clube gaúcho está apenas 3 pontos atrás do líder Corinthians. Por isso, o confronto deste domingo, no Pacaembu, é decisivo para o título brasileiro.