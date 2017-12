Inter faz gol no fim e mantém chances O Inter conquistou, neste domingo, uma vitória dramática contra o Palmeiras por 2 a 1, no Beira-Rio, com gol de Rentería, e manteve viva a esperança de levar o título brasileiro no próximo domingo, contra o Coritiba, no Couto Pereira. Agora, os gaúchos, com 78 pontos, precisam bater os paranaenses e torcer para o Corinthians, com 81, perder do Goiás, no Serra Dourada. Além disso, o Inter só leva a taça se tirar o saldo de 5 gols a mais dos paulistas. Do lado do Palmeiras, muita reclamação contra o juiz paranaense Evandro Rogério Roman, que marcou pênalti inexistente para o Inter, que valeu o primeiro gol dos gaúchos, de Jorge Wágner. Ainda assim, com a ajuda da derrota do Fluminense para o Juventude por 2 a 1, no Rio, o Palmeiras também manteve a esperança de chegar à sua 12ª Copa Libertadores e de continuar sendo o recordista brasileiro em participações na competição. Para atingir a marca, o time precisa de vitória simples contra o Flu, no domingo, no Palestra Itália. Num jogo muito disputado desde o início, a equipe de Emerson Leão soube travar o ritmo do Inter, não permitindo que os gaúchos controlassem o jogo. Mas logo aos 24, aconteceu o lance mais polêmico do jogo. Em cruzamento para a área, Gamarra disputou a bola com o zagueiro Edinho, que caiu. O juiz marcou pênalti. Sob protestos de Leão e dos jogadores do Palmeiras, Jorge Wágner marcou. Na seqüência, Leão continuou a reclamar do árbitro. Depois de marcar falta contra o Inter na entrada da área, o juiz foi até o banco de reservas e expulsou o técnico palmeirense. Irritado, Leão invadiu o gramado e partiu para cima do juiz. ?Eu já sabia que isso ia acontecer. Depois do (que aconteceu com o) Corinthians, tudo pode acontecer?, gritava o colérico Leão, que xingou várias vezes os auxiliares e o próprio juiz. Depois da saída de Leão, o juiz reiniciou a partida e autorizou a cobrança da falta. Juninho, magistral, empatou a partida para o time paulista. No lance, Clemer bateu o quadril na trave e saiu de campo. André entrou em seu lugar. Gol salvador - Na etapa final, o Palmeiras voltou com a mesma determinação. Mas os sonhos de mais uma Libertadores quase acabaram quando Rafael Sóbis, do Inter, saiu na cara de Marcos. O goleiro pentacampeão do mundo fez defesa sensacional. Após o susto, o Palmeiras foi melhor e perdeu chances, uma delas com Gioino, aos 24, em cabeçada defendida por André. Quando o jogo parecia caminhar para o empate, a torcida do Inter começou a empurrar o time depois de ouvir o gol do Corinthians contra a Ponte Preta, no Morumbi. Aos 41, veio a festa. Renteria, que substituiu Iarley, recebeu na frente de Marcos e chutou no canto direito, sem chance. Depois do apito final, o Beira-Rio pegou fogo, com gritos de ?É campeão!?