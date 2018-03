Inter faz mistério para surpreender Santos O técnico Muricy Ramalho só vai definir o esquema e o time do Internacional no domingo, pouco antes do jogo contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O mistério e o cansaço do adversário, que jogou no México nesta semana, são considerados os principais aliados do time gaúcho. O jogo coloca em confronto duas políticas idênticas. O Santos apostou em jogadores jovens formados em casa e conquistou o título brasileiro no ano passado. O Internacional seguiu o mesmo caminho e faz boa campanha neste ano. Mas a maior promessa do time gaúcho, o atacante Diego, pode não enfrentar o Santos. Ele ficará no banco se Muricy usar o esquema 3-5-2, testado durante a semana para tornar o time mais defensivo com o objetivo conter os habilidosos atacantes adversários. Neste caso, Sangaletti deixaria o meio-de-campo para somar-se aos zagueiros como líbero e Geninho entraria no lugar de Diego, mas para assumir a função de volante. A outra alternativa do técnico é manter o 4-4-2 usado até a rodada de domingo passado, com Daniel Carvalho tornando-se um terceiro atacante em diversos momentos do jogo. O time fica mais ofensivo, mas pode deixar espaços para Robinho e o Diego trabalharem com mais liberdade. É um risco que poucos técnicos topam assumir, mas Muricy já mostrou em alguns jogos deste ano que, quando for conveniente ou necessário para o time, pode ser ousado.