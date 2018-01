Inter faz treino fechado na Urca e esconde time para decisão contra o Flu

O Internacional fez, neste sábado, o seu último treino do ano, o que pode ser também o último treino do time na Série A do Campeonato Brasileiro. Na véspera de um confronto que pode jogar o time gaúcho para a segunda divisão nacional pela primeira vez, o técnico Lisca fechou a atividade ao acesso de jornalistas.

O treino aconteceu na Escola de Educação Física do Exército, na Urca, na zona Sul do Rio. Por ser uma área militar, só pessoas previamente autorizadas conseguem acessar o campo, o que garantiu privacidade ao elenco colorado.

Lisca, porém, já deixou claro que só tem uma dúvida: Vitinho ou Gustavo Ferrareis. Com o primeiro, o time teria um centroavante de ofício. Com o segundo, jogaria com três atletas na armação no meio-campo. O treinador não conta com o venezuelano Seijas, suspenso, o meia Eduardo Sasha, machucado, e os laterais Artur e Geferson, vetados por decisão técnica.

A partida de domingo será no Edson Passos, em Mesquita (RJ), na região metropolitana do Rio, casa do Fluminense neste Brasileirão. O Inter precisa ganhar e torcer ou para o Sport não vencer o já rebaixado Figueirense na Ilha do Retiro ou para o Vitória perder para o Palmeiras no Barradão. Neste último caso, ainda teria que tirar seis gols de saldo para o time baiano.