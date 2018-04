Inter faz treino leve e titulares só correm no campo Com o próximo compromisso marcado apenas para o dia 25 de maio, na estreia do Campeonato Brasileiro, diante do Vitória, em Salvador, o técnico Dunga comandou um treino leve no CT Parque Gigante nesta sexta-feira. Os jogadores se reapresentaram dois dias depois da vitória diante do Santa Cruz, que garantiu a equipe na terceira fase da Copa do Brasil. Enquanto os reservas participaram de um coletivo, os titulares só correram em volta do gramado.