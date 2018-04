Inter fecha preparação no Rio e segue para Macaé O Internacional encerrou neste sábado pela manhã, já no Rio de Janeiro, no Centro de Educação Física da Marinha, a sua preparação para o confronto deste domingo, contra o Flamengo, em Macaé (RJ), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Após um treino recreativo, os jogadores seguiram para a cidade que abrigará o confronto entre dois times que estão empatados na tabela de classificação, com 57 pontos, e brigam diretamente por uma vaga na Copa Libertadores de 2012.