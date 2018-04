Inter fecha treino e não revela time para semifinal do Gaúcho Com um dia a menos do que o previsto para preparar o time para a semifinal do Campeonato Gaúcho, o técnico Argel fechou o treino desta quarta-feira, realizado no gramado principal do Beira-Rio. A imprensa não teve acesso à atividade, que serviu para o treinador desenhar a equipe que vai jogar contra o São José-RS, no sábado, às 16h20, também no Beira-Rio.