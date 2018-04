Inter festeja atuação de reforços contra o Juventude

Alex entrou na equipe apenas aos 30 minutos do segundo tempo e logo em seguida tabelou com D''Alessandro na jogada que resultou no terceiro gol do Inter. "Ele (Alex) dá profundidade ao ataque, assim como o Taison fazia no ano passado. Vai ser um jogador muito útil", ressaltou o lateral-esquerdo Kléber.

Já o meia Zé Roberto atuou apenas nos 40 minutos iniciais, já que sentiu uma lesão e foi substituído por Andrezinho. Porém, enquanto esteve em campo criou boas jogadas ofensivas e participou do lance do primeiro gol, marcado pelo atacante Leandro Damião. "Gostei da entrada de Zé Roberto e também do Alex, bons reforços, o time foi bem para a primeira partida oficial (da equipe principal) no ano", avaliou o vice-presidente de futebol do Internacional, Roberto Siegmann.

Leandro Damião, por sua vez, comemorou o fato de mais uma vez ter aproveitado bem a nova chance que ganhou na equipe titular. "Tenho que estar sempre preparado, focado nos treinos, fazendo a minha parte para aproveitar as oportunidades que eu tiver, independentemente se for treino ou jogo. É necessário fazer cada jogo como se fosse o último da vida", enfatizou o jogador.

Outro jogador que deixou o campo com motivos para comemorar foi o goleiro Lauro, que voltou a ocupar o posto de titular no Inter depois de ter sido rebaixado à condição de terceiro goleiro da equipe no final do ano passado, quando Renan foi titular e não mostrou a regularidade de outros tempos. "Fico feliz com esta nova oportunidade e poder entrar em campo para fazer um bom jogo. Assim, esperamos estar numa crescente para dar mais alegrias ao nosso torcedor. Esta vitória foi fundamental para nos dar moral", disse Lauro.