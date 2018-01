Inter fica a um empate do título gaúcho O Internacional venceu o 15 de Novembro, por 2 a 0, nesta quarta-feira, em Campo Bom (RS). Com o resultado, o time de Muricy Ramalho passa a depender apenas de um empate no jogo da volta, dia 2 de julho, no Beira-Rio, para conquistar o bicampeonato gaúcho. O 15 de Novembro precisa vencer por qualquer placar. Se conseguir, levará a decisão para uma prorrogação de 30 minutos, sem morte súbita. Em caso de igualdade, o campeão será conhecido nos pênaltis. Depois de sofrer com a pressão do 15 de Novembro no início do jogo, o Internacional achou o caminho da área adversária aos 30 minutos. Daniel Carvalho cruzou da esquerda e Nilmar, livre, cabeceou para fora. Daí em diante os colorados mandaram no jogo, criando outras seis oportunidades só no primeiro tempo. O primeiro gol foi uma primorosa jogada de equipe que acabou com um toque genial de Nilmar. Flávio lançou Daniel Carvalho, que passou para Diego, livre, na ponta-direita, cruzar para a área. Nilmar, marcado e de lado para o gol, deixou a bola passar entre suas pernas para acertá-la de calcanhar, enganando toda a defesa adversária. Aos cinco minutos do segundo tempo, Daniel Carvalho cobrou falta próxima à linha lateral direita com efeito. A bola fez uma curva e traiu o goleiro Márcio, que, prevendo um cruzamento, estava saindo para interceptá-la. A partir do segundo gol o Internacional fechou-se na defesa para garantir o resultado.