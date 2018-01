Inter fica mais perto da Libertadores O Internacional derrotou o Criciúma, por 2 a 0, nesta quinta-feira à noite, em Porto Alegre, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e ficou mais perto de uma das vagas para a Taça Libertadores da América. A equipe gaúcha tem, agora, 57 pontos ganhos, e pulou para a sexta posição, ao lado do São Caetano. O Criciúma ficou nos 52 e enfrenta o Figueirense, em Florianópolis, na próxima rodada. O Inter tem o clássico Gre-Nal, no Beira-Rio. Com Daniel Carvalho vetado pelos médicos devido a uma forte amigdalite, o técnico Muricy Ramalho colocou Jéfferson Feijão em seu lugar. E Feijão fez a diferença a favor do Inter no primeiro tempo. Com uma intensa movimentação pelo lado esquerdo de ataque, ele foi o responsável direto pelos dois gols do Inter. No primeiro, aos 23 minutos, cabeceou na trave um cruzamento de Gavillán, que proporcionou o rebote para Nilmar fazer 1 a 0. Depois, aos 39, cruzou para Diego, entre os zagueiros, tocar de cabeça fora do alcance de Fabiano. Os 2 a 0 da primeira etapa, no entanto, não foram tranqüilos. O Criciúma, mostrando ser uma equipe muito bem estruturada, também atacou com perigo. Perdeu grandes chances, através de Douglas, em chute para fora e Paulo Baier, para boa defesa de Clemer. Ao contrário do primeiro tempo, o Inter voltou para a segunda etapa com uma marcação mais forte. Isto permitiu maior tranqüilidade ao time que, com essa postura, soube controlar o ímpeto do excelente Criciúma, sem chance de reação para tentar mudar o resultado que praticamente o tirou da luta por uma vaga na Libertadores.