Inter fica no 0 a 0 com o Caxias em jogo-treino e decepciona torcida no Beira-Rio

Em meio a 21 dias sem compromissos oficiais, após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Gaúcho, o Internacional agendou para este sábado um jogo-treino diante do Caxias. E voltou a decepcionar seu torcedor, ao não sair de um empate por 0 a 0 no Beira-Rio.

Mesmo sob a forte chuva que caiu em Porto Alegre, cerca de três mil torcedores compareceram ao estádio e assistiram a um Inter desfalcado, que repetiu alguns dos antigos erros mostrados nesta temporada. Sem nomes como William Pottker e Leandro Damião, lesionados, a equipe sofreu ofensivamente e não conseguiu marcar.

O técnico Odair Hellmann levou o Inter a campo com duas novidades: Ruan e Wellington Silva. No primeiro tempo, o time teve: Marcelo Lomba; Ruan (Fabinho), Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick; D'Alessandro, Wellington Silva e Roger.

Para o segundo tempo, a chuva intensificou, Odair realizou mudanças e escalou o Inter com: Daniel; Fabinho, Klaus, Thales e Uendel; Gabriel Dias, Charles e Camilo; Marcinho, Rossi e Nico López. Nenhuma das formações, no entanto, foi capaz de tirar o zero do placar.

O próximo compromisso oficial do Inter está marcado apenas para o dia 11 de abril, quando o time colorado recebe o Vitória, no Beira-Rio, pela primeira partida da quarta fase da Copa do Brasil.