Inter fica sem Crespo por 2 meses A Internazionale ficará sem o centroavante Hernan Crespo por dois meses e meio. O atacante argentino sofreu distensão na coxa direita, na partida de domingo contra o Modena, e só terá condições de disputar as últimas seis rodadas da temporada de 2002-03 do Campeonato Italiano. O clube milanês estuda a possibilidade de contratar Gabriel Batistuta, também argentino e mal aproveitado na Roma, para completar o elenco. Crespo saiu de campo aos 30 minutos da partida em que sua equipe venceu por 2 a 0, no Estádio Giuseppe Meazza, e se manteve ao lado do Milan na liderança da Série A (com 36 pontos). Poucos minutos, antes, porém, havia feito o segundo gol contra o Modena (o uruguaio Recoba marcou o primeiro). A gravidade da lesão foi constatada nesta terça-feira, em exame de ressonância magnética realizado em uma clínica particular de Milão. Crespo não estava nos planos do técnico Héctor Cúper para a partida em que se machucou. Como tinha se queixado de dores, seria poupado ? principalmente para fugir do frio (em torno de 5 graus negativos) que fazia na região Norte da Itália, no fim de semana. Só entrou porque o titular Vieri foi punido pelo treinador, por ter abandonado a concentração, na véspera, sem autorização.