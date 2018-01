Inter fica sem Vieri por 3 semanas Os médicos da Internazionale constataram torção no joelho direito do centroavante Vieri, que deve ficar sem jogar no mínimo por três semanas. Assim, ele ficará fora dos combates com o Milan, pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa, e é incerta até sua presença na decisão, caso a Inter se classifique, em 28 de maio na Inglaterra.