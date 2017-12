Inter: Figo está Milão para acertar A camisa 10 do Real Madrid está esperando por Robinho. Seu antigo dono, o português Luís Figo, estará nesta quinta-feira em Milão, na Itália, para fazer exames médicos e assinar contrato por dois anos com a Inter. Figo foi o primeiro "galáctico" contratado pelo presidente Florentino Perez - chegou em 2000 - e é também o primeiro a sair. O próximo deverá ser o inglês Michael Owen, que admitiu ter sido procurado "por três ou quatro clubes" de seu país. Ele reconhece que as contratações de Robinho e Júlio Baptista reduzirão muito o seu espaço no time. E ele quer jogar com freqüência para chegar em boa forma à Copa do Mundo do ano que vem.