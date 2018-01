Inter ganha clássico gaúcho de virada Depois de três anos e meio e de 13 jogos sem vencer seu principal rival, o Internacional derrotou o Grêmio por 2 a 1 neste domingo. A vitória teve gosto especial por ter sido conquistada no estádio do adversário e de virada, após constrangedora inferioridade no primeiro tempo. Com o resultado, o Internacional assumiu a liderança do Campeonato Gaúcho, com quatro pontos. Caxias e Juventude, que empataram por 0 a 0 no sábado, estão em segundo, com dois pontos. E o Grêmio é o lanterna, com apenas um ponto. O Grêmio dominou o primeiro tempo aproveitando-se da velocidade de seus atacantes Luís Mário e Basílio, que levaram vantagem sobre os três zagueiros do Internacional diversas vezes, mesmo no campo molhado. Nos dez minutos iniciais o tricolor desperdiçou três chances de gol. Na primeira Tinga tabelou com Luís Mário, recebeu a bola e passou entre dois zagueiros para chutar desviado. Na segunda Luís Mário, também livre, exigiu boa defesa de Clêmer. E na terceira, Luís Mário chutou da entrada da área, para fora. A quarta chance do Grêmio e a terceira de Luís Mário surgiu aos 35 minutos e não foi desperdiçada. Ânderson Polga lançou o atacante, que venceu o zagueiro Vinícius e desviou de Clêmer para fazer 1 a 0. Depois da superioridade do primeiro tempo, os gremistas sonhavam com uma goleada. Foram surpreendidos por um Internacional bem postado, que passou a ter vantagem no meio-campo e a criar chances no segundo tempo. Aos 3 minutos, Luiz Alberto pegou um rebote na pequena área e, mesmo livre, chutou para fora. Logo depois Cleiton Xavier acertou uma bomba, que Danrlei defendeu. Aos 22 minutos, após cobrança de escanteio, Vinícius acertou uma cabeçada indefensável e empatou o jogo, redimindo-se de ter perdido a disputa com Luís Mário no gol do Grêmio. Aos 42 minutos, Daniel Carvalho recebeu um passe de Diego, limpou a jogada e surpreendeu Danrlei com um chute traiçoeiro, fazendo 2 a 1 e detonando a festa colorada. Ficha Técnica: Grêmio: Danrlei; Ânderson Polga, Claudiomiro e Roger; Anderson Lima, Tinga, Gavião (Élton), Bruno (Amaral) e Douglas; Basílio (Caio) e Luís Mário. Técnico: Tite. Internacional: Clêmer; Luiz Alberto, André Cruz e Vinícius; Tiago Matos, Sangaletti, Flávio (Cleiton Xavier), Claiton e Ismael; Daniel Carvalho (Geninho) e Jéfferson Feijão (Diego). Técnico: Muricy Ramalho. Gols: Luís Mário aos 35 minutos do primeiro tempo; Vinícius aos 22 e Daniel Carvalho aos 42 minutos do segundo tempo. Juiz: Alexandre Barreto. Cartão amarelo: Jéfferson Feijão, Luiz Alberto, Flávio, Tinga, Polga, Bruno, Danrlei e Amaral. Local: Olímpico.