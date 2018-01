Inter ganha de virada da Serc: 2 a 1 O Internacional passou um sufoco, mas conseguiu ganhar da Serc por 2 a 1, nesta quarta-feira, em Chapadão (MS), na rodada de abertura da Copa do Brasil. O destaque foi o meia Fernandão, que voltou a jogar depois de 90 dias se recuperando de contusão muscular e fez o gol da vitória. Mas, mesmo assim, o clube gaúcho não evitou a partida de volta, dia 16, em Porto Alegre. No primeiro tempo, ainda sem Fernandão, o Inter foi dominado pela Serc, que só não abriu o placar porque Bocão, Gil e Chico Chapecó desperdiçaram boas chances de gol. O gol da Serc saiu aos 2 minutos do segundo tempo, com um forte chute de Bocão. Mas Fernandão já tinha entrado em campo e comandou a reação do Inter. Ele sofreu um pênalti e, aos 5, Souza empatou o jogo. O goleiro Clemer ainda evitou mais um gol da Serc, ao defender o pênalti cobrado por Cafu aos 23 minutos. E o Inter só chegou à vitória aos 43, quando Fernandão fez jogada individual e garantiu os 2 a 1 no placar.