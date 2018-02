Inter ganha do Juventude e agora torce contra rivais O Internacional deu fim à crise que rondava o Estádio Beira-Rio. Venceu neste Sábado o Juventude por 1 a 0, gol do capitão Fernandão, e com isso assume provisoriamente a terceira posição da Chave 1 do Campeonato Gaúcho, entrando na zona de classificação para a próxima fase da competição. Agora, o time colorado fica na torcida para que, neste domingo, Santa Cruz e Novo Hamburgo - seus adversários diretos na briga pela vaga na próxima fase - não vençam Guarani (de Bagé) e Ulbra, respectivamente. Quanto ao jogo, o time campeão do mundo entrou com a marcação reforçada no meio-campo. O técnico Abel Braga escalou Vargas e Ji-Paraná, saindo Adriano Gabiru e Michel, com Christian no lugar de Iarley no ataque. A alteração deu certo e o time criou boas chances de gol. E abriu o placar aos 34 minutos, ainda no primeiro tempo, com Fernandão, após um giro de corpo na área concluído com chute forte. O gol acabou com a invencibilidade de 580 minutos do goleiro Michel Alves.