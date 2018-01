Inter ganha do Nacional, mas se despede da Libertadores Quatro meses depois de conquistar o título da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, o Internacional despediu-se do sonho de lutar pelo bicampeonato da Copa Libertadores da América e de voltar ao Japão no final do ano. O time gaúcho derrotou o Nacional por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, em Porto Alegre, na última rodada da primeira fase, mas o placar não foi suficiente para classificá-lo às oitavas-de-final - precisava de mais dois gols para não depender do resultado do jogo do Vélez Sarsfield, que passou pelo Emelec por 1 a 0. Desde a alteração do regulamento da Libertadores, em 2000, quando a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) impôs que o atual campeão dispute a fase classificatória - antes, os primeiros colocados só entravam no torneio nas oitavas-de-final -, nenhum outro clube que estivesse defendendo o seu título havia sido eliminado na fase de grupos. Mas o Inter acabou mudando a escrita da competição. Com o triunfo dos argentinos do Vélez, em Buenos Aires, a equipe dirigida pelo treinador Ricardo Lavolpe ficou em primeiro lugar no Grupo 4, com 11 pontos. O Nacional e o Internacional ficaram com 10 pontos, mas os uruguaios levaram vantagem no saldo, com quatro gols, contra zero dos brasileiros. O Emelec já estava eliminado e não saiu dos três pontos. Disposto a aproveitar a vantagem de poder perder por dois gols de diferença, o Nacional mostrou cedo que estava disposto a segurar o jogo, chegando a demorar até 30 segundos para cobrar faltas e laterais. Também foi eficiente na marcação sem recorrer à retranca. Diante da dificuldade, o Internacional tratou de acelerar o jogo, com cruzamentos para a área adversária, feitos pelos laterais Ceará e Rubens Cardoso, e tabelas rápidas entre Iarley, Fernandão e Alexandre Pato pelo chão. Os jogadores colorados foram eficientes para armar as jogadas, mas erraram as conclusões. No primeiro tempo, chutaram 12 vezes. A metade foi para fora. O goleiro Muslera, bem colocado, fez seis defesas importantes. No lance mais perigoso, Rubens Cardoso cruzou, Alexandre Pato cabeceou, a bola bateu na trave, no goleiro e saiu para escanteio. A pressão continuou até a metade do segundo tempo. A expulsão do zagueiro Índio, por pisar em Sosa, aos 22 minutos, forçou o técnico Abel Braga a recompor a defesa recuando o volante Edinho. Outro volante, Perdigão, já havia entrado no lugar de Rubens Cardoso. Sem a jogada pela ponta esquerda, o treinador substituiu o armador Vargas pelo atacante Michel e foi vaiado e chamado de burro. Já descaracterizado, o Internacional não conseguiu manter o ritmo e chegou a ser ameaçado por algumas jogadas individuais de Vera, que errou as Conclusões. Aos 35 minutos, aproveitando um cruzamento de Perdigão, Fernandão marcou o gol do Internacional e reanimou o time. Mas foi um fogo de palha. Demonstrando maturidade, o Nacional fechou-se na defesa e deixou o tempo passar, até comemorar a classificação dentro do Beira-Rio. No último minuto, num contra-ataque, teve chance de empatar, mas Clemer salvou o chute de Alvarez. Como também foi eliminado na fase classificatória no Campeonato Gaúcho, o Internacional só volta a disputar uma partida oficial no dia 13 de maio, quando enfrentará o Botafogo, no Beira-Rio, na estréia no Brasileirão. INTERNACIONAL 1 x 0 NACIONAL Internacional - Clemer; Ceará, Índio, Hidalgo e Rubens Cardoso (Perdigão); Wellington Monteiro, Edinho, Vargas (Michel) e Fernandão; Iarley e Alexandre Pato. Técnico: Abel Braga. Nacional - Muslera; Romero, Jaume, Godin e Viana; Alvarez, Sosa, Vanzini (Arizmendi) e Delgado (Cardaccio); Martinez e Castro (Vera). Técnico: Daniel Carreño. Gol - Fernandão, aos 35 minutos do segundo tempo. Árbitro - Rubén Selman (Chile). Cartão amarelo - Índio, Romero, Vanzini, Delgado. Cartão vermelho - Índio. Público - 42.060 (38.853 pagantes). Renda - não disponível. LOCAL - Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).