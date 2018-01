Inter ganha do Pumas de virada e fica perto de se classificar O Internacional ganhou do Pumas por 3 a 2, de virada, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, e ficou muito perto de conquistar uma das vagas do Grupo 6 para a segunda fase da Copa Libertadores. O clube é líder da chave, com dez pontos, e pode se classificar se vencer o Nacional em Montevidéu, no dia 4 de abril. Os uruguaios têm sete pontos. Mas há uma possibilidade de o Internacional viajar já classificado. Para isso, basta que o Maracaibo (cinco pontos) não vença o Pumas (nenhum ponto) no dia 30 de março, na Venezuela. Jogando retrancado, mas mantendo a opção das saídas velozes para o contra-ataque, o Pumas se aproveitou da insistência do Internacional em atacar pelo meio, onde havia diversos defensores, no primeiro tempo. Aos quatro minutos, a defesa colorada vacilou, ficou olhando o adversário trocar passes e Galindo abriu o placar. O Pumas fez o segundo gol aos 34 minutos, numa cobrança de falta, de Botero. A bola rasteira passou pela barreira e Clemer saltou tarde para defendê-la. Logo depois, aos 36 minutos, o Internacional descontou. Tinga cruzou da direita. A bola sobrou para Iarley, na esquerda, fazer novo cruzamento. Michel estava livre na pequena área e só teve o trabalho de desviar a bola para as redes de Bernal. O técnico Abel Braga tirou Perdigão e Iarley no intervalo e colocou Márcio Mossoró e Renteria para tornar o time mais ofensivo. Com as substituições, o colorado encontrou o caminho das pontas e passou a criar as oportunidades que haviam faltado no primeiro tempo. Não por acaso, o empate veio de um cruzamento, de Michel, que o atrapalhado goleiro Bernal não segurou. Fernandão aproveitou e marcou, aos sete minutos. No mesmo ritmo, o colorado chegou ao gol da vitória, aos 31 minutos. Num outro cruzamento, novamente da direita, de Ceará, a bola chegou à cabeça de Fernandão, que escorou para Adriano Gabirú, também de cabeça, vencer Bernal mais uma vez.