Inter ganha do Vasco e diminui distância O Internacional ganhou do Vasco por 3 a 1 neste domingo, em Porto Alegre (RS), e mesmo ficando na terceira colocação com 56 pontos, reduziu de nove para sete pontos a distância na classificação para o líder Corinthians, que empatou com o Palmeiras por 1 a 1. O atacante Rafael Sobis marcou dois gols e foi o destaque da partida. Já o Vasco continua na zona de rebaixamento, em 20.º lugar, com 33 pontos. Diante de um adversário frágil e retrancado, o time gaúcho dominou todo o primeiro tempo e boa parte do segundo. Nos 20 minutos iniciais, o Internacional chutou cinco vezes com perigo. Num dos lances de ataque, Fernandão encobriu o goleiro Roberto, mas a bola bateu na trave. Aos 29 minutos, Rafael Sobis avançou pelo lado direito e surpreendeu Roberto com um chute cruzado, no ângulo, marcando o primeiro gol. O domínio colorado prosseguiu no início do segundo tempo. Aos dez minutos, Gavilán fez um lançamento preciso para Rafael Sobis desviar do goleiro e ampliar para 2 a 0. Somente depois de tomar o segundo gol é que o Vasco equilibrou o jogo. Marcou seu gol aos 16 minutos, com William, de cabeça, e desperdiçou uma boa chance aos 28 minutos, quando Alex Dias, livre, demorou para concluir uma jogada, dando tempo ao goleiro Clemer para interceptar a bola. O terceiro gol do Internacional, de Fernandão, aos 34 minutos, desanimou os vascaínos, que entenderam que o jogador do Internacional teria usado a mão para dominar a bola antes de chutá-la para rede. Daí em diante os colorados só tiveram o trabalho de controlar a bola e deixar o tempo passar até comemorar a vitória.