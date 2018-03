Inter ganha e confirma liderança Com dois gols de pênalti, o Internacional venceu o Goiás por 2 a 1, neste domingo, no Beira-Rio, e manteve a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, agora com 18 pontos. Já o time goiano está entre os últimos colocados, com apenas 5 pontos. Apesar de dominar o primeiro tempo, quando bloqueou os espaços em campo, tomou a iniciativa e jogou em alta velocidade, o Inter teve grandes dificuldades para conquistar a vitória. O Goiás usou bem a habilidade de seus atacantes e criou várias chances de gol na segunda etapa, duas das quais foram salvas em cima da linha pelos zagueiros do time gaúcho. No início do jogo, o volante Geninho chutou de longe três vezes, todas para fora, assustando o Goiás. A resposta veio com uma troca de passes entre Araújo, Leandro e Dimba, que cabeceou para Clemer defender. Aos 27 minutos, Diego sofreu pênalti, que Gavilán cobrou para abrir o placar para o Inter. No segundo tempo a pressão foi do Goiás. Aos 4 minutos, Dimba invadiu a área e exigiu boa defesa de Clemer. Logo depois, o goleiro do Inter foi salvo duas vezes. Aos 5, Dimba concluiu outra jogada e o volante Flávio defendeu, de cabeça, em cima da linha. Aos 12, foi a vez do zagueiro Fernando Cardozo afastar chute de Araújo que já havia passado por Clemer. O lance mais curioso do jogo também foi protagonizado pelo goleiro do Internacional. Aos 21 minutos, ao repor uma bola em jogo, Clemer acertou as costas de um companheiro e foi encoberto. Dimba pegou a sobra e empatou para o Goiás. O Internacional só chegou à vitória aos 45, quando Flávio cobrou pênalti sofrido por Daniel Carvalho e fez 2 a 1. Ficha técnica: Internacional: Clemer; Gavilán (Pedrinho), Wilson, Fernando Cardozo e Edu Silva; Geninho, Flávio, Cleiton Xavier (Sidmar) e Daniel Carvalho; Diego e Jéfferson Feijão (Nilmar). Técnico: Muricy Ramalho. Goiás: Harley; Michel, Fabão, Alexandre e Leandro Smith; Tiago, Marabá, Caíco e Danilo; Dimba e Araújo. Técnico: Candinho. Gols: Gavilán, aos 27 minutos do primeiro tempo; Dimba, aos 21, e Flávio, aos 45 do segundo. Árbitro: Evandro Rogério Roman (PR). Cartão amarelo: Alexandre, Leandro Smith e Marabá. Cartão vermelho: Edu Silva e Caíco. Público: 31.776 pagantes. Renda: R$ 290.190,00. Local: Beira-Rio, em Porto Alegre.