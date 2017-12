Inter ganha e encosta no Chievo Mesmo sem Ronaldo, que saiu de campo contundido aos 13 minutos do primeiro tempo, a Internazionale derrotou o Lecce por 2 a 0, neste domingo, no estádio San Siro. Com a vitória em casa, a equipe de Milão chegou aos 18 pontos e encostou no líder Chievo, que tem 20 após o empate com o Venezia no sábado. Depois de um péssimo começo de temporada, a Lazio deu sinais de recuperação. Neste domingo, a equipe romana goleou o Brescia por 5 a 0, com três gols do argentino Crespo - Stankovic e Simone Inzaghi marcaram os outros dois. O volante Marcos Assunção fez o único gol brasileiro na 9ª rodada do Italiano. Ele marcou no empate da Roma com o Atalanta, por 1 a 1. Outro equipe favorita ao título da temporada que empatou foi a Juventus, que ficou no 2 a 2 com o Verona, graças ao gol salvador do francês Trezeguet aos 47 minutos do segundo tempo. Em outros jogos disputados neste domingo, o Bologna ganhou da Fiorentina por 3 a 2, o Parma derrotou o Perugia por 2 a 1 e a Udinese venceu o Piacenza por 2 a 1.