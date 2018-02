Inter ganha e fica mais perto do líder O Internacional venceu o Paysandu por 1 a 0, nesta segunda-feira, no Beira-Rio, e se aproximou do Corinthians na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho é o segundo colocado, com 65 pontos, e está a seis do time paulista, que tem 71. O gol foi marcado por Alex, em cobrança de pênalti. O Paysandu continua com 35 pontos, mas caiu do 20.º para o 21.º lugar, na zona do rebaixamento para a Série B. Apoiado por cerca de 30 mil torcedores entusiasmados com a campanha da equipe, o Internacional partiu para o ataque e logo deu a impressão de que a vitória chegaria sem dificuldades. Em 15 minutos, já tinha três conclusões perigosas. Numa delas, Ricardinho chutou para fora. Nas outras duas, o goleiro Alexandre Fávaro salvou chutes certeiros de Edinho e Renteria. Pouco depois, aos 27 minutos, Luís Henrique puxou Rafael Sobis dentro da área. Alex cobrou o pênalti e abriu o placar. No segundo tempo, o Internacional manteve o ritmo. O colombiano Renteria, que já havia pecado por excesso de individualismo no primeiro tempo, chutou duas bolas em cima do goleiro adversário quando estava livre. Mossoró também poderia ter ampliado, mas chutou uma bola na trave e outra para fora. Apesar do domínio, o time gaúcho sofreu um susto aos 45 minutos, quando Róbson se livrou de um zagueiro e concluiu para a defesa de Clemer.