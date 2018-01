Inter ganha e mantém liderança isolada Mesmo fora de casa, o Internacional venceu o Fortaleza por 2 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Castelão, e manteve a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Rafael Sóbis e Ricardinho - Lúcio descontou -, o time gaúcho chegou aos 50 pontos, contra 39 dos cearenses. O Inter abriu o placar logo aos 15 minutos de jogo. O zagueiro Erandir cortou mal o passe de Rafael Sóbis e Ricardinho aproveitou para chutar forte: 1 a 0. Depois, aos 27 minutos, em nova falha de Erandir, o Inter ampliou a vantagem. O zagueiro do Fortaleza perdeu bola para Ricardinho, que tocou para Rafael Sóbis dominar e chutar de perna direita: 2 a 0. "O primeiro tempo foi horrível. Tomamos dois gols bestas", reclamou, no intervalo, o treinador do Fortaleza, Hélio dos Anjos. Depois da bronca no vestiário, o Fortaleza melhorou no segundo tempo - mesmo porque, Dude e Guaru entraram nos lugares de Mazinho Lima e Ernani. E gol do time casa saiu aos 9 minutos, quando Lúcio completou cruzamento de Chiquinho. Mas o técnico Muricy Ramalho reagiu rápido e reforçou a defesa do Inter, tirando o meia Márcio Mossoró e colocando o volante Bolívar. Aí, mesmo com a pressão do Fortaleza em busca do empate, o time gaúcho conseguiu segurar a boa vitória fora de casa.