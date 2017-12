Inter ganha e mantém ponta na Série A2 A Internacional de Limeira manteve a liderança do grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A2 ao vencer a Matonense, por 2 a 0, neste domingo à tarde, em Matão. O time limeirense soma 14 pontos, três a mais que o Nacional. O grupo 1 é liderado com folga pela Francana, com 15 pontos, mesmo tendo perdido a invencibilidade na rodada. Os vice-líderes, Comercial e Taquaritinga, têm 10 pontos. O Flamengo, em Guarulhos, conseguiu sua primeira vitória e de forma arrasadora ao golear o São José por 5 a 0. No domingo, em Ribeirão Preto, o Botafogo foi surpreendido pelo Taquaritinga, que venceu por 1 a 0. O lanterna Rio Preto conseguiu sua primeira vitória, aproveitando o fato de atuar em casa e estrear o técnico Márcio Rossini. Venceu o Bandeirante, por 3 a 1. Confira os resultados: Araçatuba 1 X 0 Comercial, Nacional 1 X 1 Bragantino, Francana 0 X 1 Olímpia, Taubaté 2 X 0 São Bento, Flamengo 5 X 0 São José, Matonense 0 X 2 Internacional, Botafogo 0 X 1 Taquaritinga e Rio Preto 3 X 1 Bandeirante. Classificação: Grupo 1 - 1) Francana 15 pontos; 2) Comercial e Taquaritinga 10; 4) Bandeirante 9; 5) Araçatuba 8; 6) Botafogo e Olímpia 7; 8) Rio Preto 3. Grupo 2 - 1) Internacional 14 pontos; 2) Nacional 11; 3) Taubaté e São Bento 9; 5) Matonense e Flamengo 7; 7) São José 4 e 8) Bragantino 2.