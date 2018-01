Inter ganha partida e "mala preta" O União São João não teve competência e acabou sendo derrotado por 3 a 0 para a Inter de Limeira, neste domingo, no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira, pela 18.ª rodada do Canmpeonato Paulista. Agora, o time de Araras não depende mais de suas forças para evitar o descenso e terá que torcer por uma combinação de resultados na última rodada. O União São João é o 17.º colocado, com 20 pontos ganhos e está novamente na zona do rebaixamento. A Inter, apesar da vitória, é a última colocada, com apenas 12 pontos ganhos e já caiu para a Segunda Divisão do Paulistão. Os jogadores de Limeira, com dois meses de salários atrasados, comemoram muito a vitória porque receberam uma premiação extra de R$ 50 mil oferecida por outros clubes ameaçados. O jogo - A Inter começou demonstrando até mais vontade do que o União, que precisava da vitória para escapar do rebaixamento. Aos 30 minutos, Júlio César serviu Rafael Marques na área, o grandalhão ganhou dos defensores e tocou na saída do goleiro. Se havia perdido os dois zagueiros por contusão no primeiro tempo, o União perdeu o último que tinha no elenco, Maurício Copertino, no início do segundo tempo, por expulsão. Minutos depois, o meia Alexsandro teve o mesmo destino e deixou o União com nove jogadores. Para piorar ainda mais a situação, aos 26 minutos, Borges desperdiçou um pênalti que poderia dar o empate, enquanto a Inter jogava melhor. As chances fizeram ainda mais falta quando, aos 31 minutos, Rafael Marques bateu cruzado e Izaías tocou no canto, ampliando a vantagem para o time rebaixado. No fim, Rafael Marques ainda ampliou aos 44 minutos. Os dez jogos da última rodada do Campeonato Paulista serão disputados no mesmo horário, às 16 horas do próximo domingo. A Internacional encerra sua participação em São José do Rio Preto (SP), contra o América. O União São João recebe o rebaixado União Barbarense, em Araras (SP). Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Paulista 2005.