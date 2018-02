Inter goleia Atlético Mineiro: 4 a 1 O Inter goleou o Atlético Mineiro por 4 a 1, esta noite, em Porto Alegre, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, a equipe gaúcha chegou aos 17 pontos ganhos e está na vice-liderança da competição. O jogo começou e o Atlético Mineiro cumpriu o que o seu técnico, Paulo Bonamigo, prometeu quando o time entrou em campo: que ia ser agressivo. E as primeiras ações ofensivas foram realmente do adversário do Inter. Aos oito e 11 minutos chegou com perigo ao gol de Clemer, através de jogadas de Dejair e Alex Mineiro, respectivamente. O Inter, aos poucos, acertou a marcação e com isso, chegou algumas vezes com perigo ao gol de Eduardo. Até que aos 26 minutos numa magistral jogada de combinação com Chiquinho, Alex, na saída de Eduardo, tocou por cima de Eduardo, fazendo 1 a 0. O Atlético Mineiro, no entanto, continuava perigoso e, aos 31 empatou o jogo em 1 a 1 com Dejair, que recebeu um passe de Rubens Cardoso e, livre dentro da grande área concluiu para empatar. Aos 46 Eduardo, com grande defesa, impediu o segundo gol do Inter, em conclusão de Nilmar. No início do segundo tempo, no entanto, Nilmar não perdoou: ganhou na velocidade de Luiz Alberto e fez 2 a 1, aos quatro minutos. Depois, aos 31, o jovem craque colorado repetiu a dose e fez 3 a 1: recebeu um lançamento de Chiquinho e, já dentro da grande área, chutou forte, sem chances para Eduardo. Aos 46 minutos, Gavillán aproveitou um passe de Cleiton Xavier, fez 4 a 1 e liquidou o jogo a favor do Inter.