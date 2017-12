Inter goleia Cruzeiro no Beira-Rio O Internacional ganhou do Cruzeiro por 4 a 1 neste domingo, em Porto Alegre, e entrou na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos. Já o time mineiro, que fez a sua primeira partida sem o centroavante Fred, negociado com o Lyon, da França, ficou com 37 pontos. Num dia inspirado, o time gaúcho não deu chance ao adversário. Abriu o placar no primeiro minuto do jogo, com Rafael Sobis, e seguiu marcando a saída de bola do Cruzeiro, mantendo o time mineiro na defensiva até Fernandão fazer o segundo gol, aos 27 minutos. Só então o time de Paulo César Gusmão reagiu. A entrada de Diego no lugar de Diogo acelerou as jogadas do Cruzeiro, que descontou aos 38 minutos, numa cabeceada de Kelly. No segundo tempo o Internacional soube controlar a vantagem e, sem dar espaços ao Cruzeiro, foi eficiente no ataque. O terceiro gol surgiu logo. Aos cinco minutos, Jorge Wagner cruzou a bola para a área e Tinga marcou. No mesmo ritmo, aos 30 minutos, a bola saiu rapidamente da defesa para o ataque, onde Rafael Sobis deixou Fernandão livre, diante do goleiro, para marcar. "Desta vez nosso domínio foi total", comemorou o técnico Muricy Ramalho.