Inter goleia e garante vantagem e Grêmio fica só no empate no Gauchão

LAJEADO - O Internacional mostrou novamente neste domingo ser um time de chegada. Pela última rodada do returno do Campeonato Gaúcho, o time de Dunga goleou o Juventude por 4 a 1, em Lajeado, e assegurou a melhor campanha do returno. O Grêmio, outro que pleiteava o posto, apenas empatou em 0 a 0 com o Novo Hamburgo, fora de casa. Assim, um Gre-Nal pode acontecer já na semifinal.

Em Lajeado, o Inter abriu o placar logo no primeiro minuto. A defesa do Juventude errou a linha de impedimento e deixou D''Alessandro livre. O argentino só rolou para Forlán fazer 1 a 0. O empate veio de pênalti, com Alan, mas ainda no primeiro tempo o time colorado voltou à frente, com Leandro Damião.

Na segunda etapa, aos 19, Airton pegou rebote na área e fez o terceiro. Pouco depois, Forlán recebeu cruzamento e completou para gol. Com o resultado, o Inter foi a 16 pontos, passando o Juventude na liderança do Grupo B. O Veranópolis empatou sem gols com o Santa Cruz, não conseguiu ultrapassar o time de Caxias do Sul, e terminou em terceiro.

Já pelo Grupo A, o Grêmio entrou em campo em Novo Hamburgo com três volantes (Souza, Adriano e Fernando), criou pouco, e não saiu de um empate sem gols. Barcos, Werley, Zé Roberto e Dida foram preservados e Guilherme Biteco foi o único meia.

Com o resultado, o Grêmio ficou com 14 pontos e perdeu a liderança do Grupo B para o Passo Fundo, que venceu o Cruzeiro nesta tarde. Assim, vai pegar o Veranópolis, em casa, na próxima fase. O Inter terá pela frente o Pelotas nas quartas de final. Os dois grandes podem se enfrentar na semifinal, com mando colorado. Como o Inter venceu o primeiro turno, fica com o título gaúcho se levar também o returno.