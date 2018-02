Inter goleia e Grêmio só empata O Inter não teve dificuldades para golear o Veranópolis por 4 a 0 na noite desta quarta-feira em Porto Alegre, pela segunda rodada da fase final do Campeonato Gaúcho. O resultado foi definido ainda no primeiro tempo, quando Rafael Sóbis aos oito, Fernandão aos 16 e Índio aos 19 minutos, marcaram os gols que deram a vitória ao Inter e a liderança do Grupo 5 com seis pontos ganhos. Diogo, aos 15 do segundo definiu o placar. O Glória, que ficou no 0 a 0 com o Juventude, em Vacaria, é o segundo, com quatro. Em Campo Bom, 15 de Novembro e Grêmio empataram em 1 a 1. O jogo, no primeiro tempo, teve o total domínio do 15 de Novembro que, além do gol de Dauri, aos 36 minutos, teve mais duas grandes chances de marcar e definir o resultado. Não fez e sofreu o castigo aos 46, com o gol de Thiago Prado, após falha da defesa. No segundo tempo, jogando como time pequeno, o Grêmio só se defendeu. Foi salvo pelas excepcionais defesas de Eduardo, em conclusões de Flávio e Dauri. Com o empate, as duas equipes continuam na liderança do Grupo 4, com quatro pontos ganhos. O Caxias, que venceu o Brasil por 1 a 0, vem atrás, com três pontos.