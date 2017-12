Inter goleia e segue na liderança A Internazionale parece estar se recuperando bem da saída de Ronaldo, que foi negociado com o Real Madrid. Ao golear o Piacenza por 4 a 1, neste domingo, a equipe de Milão manteve a invencibilidade e a liderança do Campeonato Italiano, com 12 pontos em 4 jogos disputados. Outro destaque da rodada foi o Milan, que fez 6 a 0 no Torino e é o vice-líder, com 10 pontos. O destaque da Inter foi mais uma vez o atacante argentino Hernán Crespo, contratado justamente para substituir Ronaldo. Ele marcou um dos gol, Recoba fez outro e Di Biaggio anotou dois na vitória fora de casa sobre o Piacenza, que conseguiu descontar com Maresca. Já o outro time de Milão não deu chances ao Torino. O brasileiro Serginho fez um dos gols, mas o artilheiro do dia foi Filippo Inzaghi, que marcou três - Pirlo e Fattori fizeram os outros do Milan. A Juventus conseguiu se salvar com um gol ao 43 minutos do segundo tempo, do uruguaio Zalayeta, e empatou com o Como por 1 a 1. Agora, a atual campeã italiana está em terceiro lugar, com 8 pontos, atrás justamente dos dois times de Milão. Mais três partidas foram disputadas neste domingo: Chievo 2 x 0 Modena, Empoli 0 x 0 Bologna e Parma 2 x 2 Perugia.