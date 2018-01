Inter goleia Juventude e é vice-líder O Internacional goleou o Juventude por 5 a 2, neste domingo à noite, em Porto Alegre, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e já é o segundo colocado da competição com 25 pontos ganhos, um atrás da líder Ponte Preta. O time do estreante técnico Dorival Júnior ficou com 19 e caiu para a nona posição. A vitória foi toda construída no primeiro tempo. Insistente no ataque desde o início, o primeiro gol não demorou a surgir: aos dez minutos Iarley pegou um rebote de Doni e chutou forte para fazer 1a 0. Aos 14, Índio, de cabeça, completou para as redes após escanteio cobrado por Jorge Wagner, que fez três e quatro a zero aos 27 e 29 minutos. O Juventude, atônito em campo, não conseguiu articular nenhuma jogada ofensiva no primeiro tempo. Quando a torcida do Inter pensava que o time apenas iria administrar o resultado na segunda etapa, Muricy Ramalho foi taxativo na volta do vestiário: "Não tem isso. Vamos continuar no mesmo ritmo". E isto realmente aconteceu. Embora o Juventude tentasse alguma reação, Rafael Sóbis fez 5 a 0 aos 32. Aos 37, Naldo, de falta, descontou para 5 a 1; e Zé Carlos, de pênalti, aos 47, fez 5 a 2.