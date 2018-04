Inter goleia Juventude na estreia de Fossati

O técnico Jorge Fossati teve motivos de sobra para comemorar em sua primeira partida oficial no comando do Internacional. Com muita tranquilidade, sua equipe dominou o Juventude nesta quarta-feira e goleou por 5 a 0, no Estádio Beira-Rio, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo também marcou a estreia do time principal do Inter na competição.

Os principais destaques da goleada foram D'Alessandro e Kléber, que ditaram o ritmo do Internacional. Com a proteção do zagueiro Fabiano Eller na esquerda, o ala foi um reforço de luxo no meio-campo. Além de desarmar, ele criou e ainda fez o gol inaugural no primeiro tempo. Antes do intervalo, Bolívar ampliou.

Apesar da boa atuação, D'Alessandro foi atingido na cabeça pelo joelho do zagueiro Ferreira. Assim, precisou ser substituído por Giuliano aos 17 do segundo tempo.

Mesmo sem o argentino, o Internacional seguiu superior. Aos 25 da etapa final, o árbitro Márcio Coruja marcou um pênalti inexistente sobre Alecsandro. O próprio atacante bateu e converteu. E nos minutos finais, foi a vez de Taison brilhar: além de fazer o dele, ainda deu o passe para Giuliano marcar o quinto.