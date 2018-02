Inter goleia Lazio para manter liderança do Italiano 2007/08

A líder Inter de Milão goleou a Lazio por 3 a 0, enquanto a Roma bateu o Cagliari por 2 a 0 nos dois jogos da 12.ª rodada do Campeonato Italiano adiados pela morte de um torcedor. Após este resultado, a Inter permanece com três pontos de vantagem sobre a Roma, que tem cinco a mais que a terceira colocada Juventus. Veja também: Classificação / Últimos resultados / Próximos jogos Em Milão, a Inter teve no início algumas dificuldades diante da Lazio, que desperdiçou oportunidades claras de gol. O líder do Campeonato Italiano sentia muito a ausência dos meias Vieira, Dacourt, Figo e Stankovic, o que fez com que o jovem português Pelé começasse jogando. Porém, aos 21 minutos do primeiro tempo a Inter conseguiu abrir o placar em pênalti cobrado pelo atacante sueco Zlatan Ibrahimovic. A partir daí o time de Milão assumiu o controle das ações e ampliou para 2 a 0, 11 minutos mais tarde, com o brasileiro Maicon após cobrança de escanteio. Entretanto, o melhor ficou para o final, quando o hondurenho David Suazo marcou um golaço aos 9 minutos do segundo tempo para fechar o marcador. Já a Roma contou com o retorno do atacante Francesco Totti, que atuou no ataque com Vucinic para ajudar sua equipe a vencer o Cagliari por 2 a 0. No entanto, a estrela desta partida foi o meia brasileiro Taddei, que marcou os dois gols do time da capital italiana. Ele abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo com um gol de cabeça. Sete minutos depois, ele aproveitou um rebote para ampliar para 2 a 0. Agora, o campeonato tem apenas um jogo adiado: entre Atalanta e Milan, ainda sem data marcada.