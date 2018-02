Inter goleia mas Juventus é líder A goleada de 4 a 0 que a Inter de Milão aplicou no Como deixou a equipe milanesa a 3 pontos da líder Juventus, que no sábado venceu o Modena por 3 a 0. O destaque do jogo da Inter foi Chrisitian Vieri, autor de dois gols, além de Gabriel Batistuta (1) e Di Biagio (1). Ainda neste domingo, encerrando a rodada, a Lazio joga com o Empoli. Resultados da 25.ª rodada: Bologna 1 x 0 Udinese; Brescia 1 x 0 Torino; Chievo 0 x 4 Parma; Inter 4 x 0 Como; Perugia 1 x 0 Roma; Piacenza 2 x 0 Atalanta. No sábado: Juventus 3 x 0 Modena; Reggina 0 x 0 Milan.