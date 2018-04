Inter goleia na estréia da Sul-Minas O Inter goleou o Malutrom por 5 a 1, neste sábado à tarde, no Estádio Beira- Rio, em Porto Alegre, pela primeira rodada da Copa Sul-Minas. O time gaúcho, que estreou nove jogadores, começou o jogo com muita disposição e, logo aos 30 segundos acertou a trave do goleiro Rodrigo, em chute de Fernando Baiano. Dominou as ações, teve 13 escanteios a favor e quatro chances de marcar, mas fez 1 a 0 só aos 46 minutos, por Fabiano Costa, aproveitando um rebote da defesa do Malutrom. No segundo tempo, o Inter acertou a marcação e até os 12 minutos, quando Fabiano Costa, de cabeça, ampliou para 2 a 0, o time gaúcho ainda não havia chutado ao gol de Rodrigo. Depois, com facilidade, fez 3 a 0 com Daniel Carvalho aos 15 minutos e 4 a 0 com Claiton, em chute forte de fora da área, aos 25. Aos 27, Eduardo fez o único gol do Malutrom, numa falha do goleiro Renato. Aos 30, Fernando Baiano, cobrando pênalti, fechou o placar em 5 a 1.