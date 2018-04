Inter goleia no primeiro jogo de Jorge Fossati

O técnico uruguaio Jorge Fossati estreou com uma goleada no comando do Internacional nesta quarta-feira. A equipe gaúcha derrotou o Esportivo por 5 a 0, em amistoso disputado em Bento Gonçalves, onde o time realiza pré-temporada. Alecsandro, Taison, Giuliano, Glaydson e Thiago Humberto marcaram os gols da partida.

O amistoso foi marcado pelas variações do time. Ao todo, o treinador testou 26 jogadores durante a atividade, que foi dividida em dois tempos de 50 minutos. Fossati iniciou o jogo no 3-5-2, chegou a atuar no 4-4-2 e terminou o amistoso no 3-6-1, que vinha sendo utilizado na pré-temporada.

No primeiro tempo, o uruguaio escalou a equipe com Lauro; Índio, Sorondo, Danny Morais (D''Alessandro); Nei, Sandro, Guiñazu, Andrezinho, Kleber; Taison e Alecsandro. Alecsandro e Taison, com uma ajudinha do goleiro adversário, foram os autores da vitória parcial, por 2 a 0.

Na segunda etapa, Fossati voltou ao 3-6-1 e só manteve D''Alessandro no time: Muriel; Arílton (Thiago Humberto), Bolívar, Danilo Silva; Bruno Silva, Glaydson (Maycon), Wilson Mathias, Giuliano (Talles Cunha), D''Alessandro (Marinho); Edu.

Com o time modificado, o Inter jogou mais fácil e criou mais chances de gol. D''Alessandro e Giuliano tiveram grande liberdade em campo. Dessa forma, não foi difícil ampliar o placar. O próprio Giuliano, Glaydson e Thiago Humberto deixaram suas marcas e garantiram a vitória elástica na primeira partida de Fossati.